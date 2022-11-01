Эксперт Минздрава сообщил о стабилизации ситуации по COVID-19 в РФ

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Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в России стабилизовалось, однако риски тяжелого течения инфекции сохраняются для людей старшего возраста и имеющих хронические болезни, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"В настоящее время эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась. Мы видим, что число новых случаев инфекции c середины сентября стало постепенно снижаться. Это является следствием того, что среди населения сформировался определенный уровень иммунитета как в результате проведения вакцинации, так и вследствие ранее перенесенного заболевания", - сказал Чуланов журналистам.

По его словам, несмотря на снижение заболеваемости, риски тяжелого течения инфекции сохраняются для людей старшего возраста и имеющих хронические болезни. "Поэтому мы рекомендуем не забывать о своевременной ревакцинации. Для этого можно использовать назальные вакцины, которые позволяют создавать местный иммунитет на слизистой оболочке верхних дыхательных путей", - отметил специалист.

Чуланов сообщил, что применяемые вакцины по-прежнему эффективны в отношении новых вариантов коронавируса. В частности, назальная вакцина уже через 14 дней после вакцинации индуцирует стойкий местный и общий иммунный ответ, и защищает от тяжелого течения заболевания и летального исхода.

По словам специалиста Минздрава, учитывая стабильное снижение заболеваемости, необходимости ношения масок для всего населения нет.

"Разумно сохранять такие правила (по ношению масок) для людей из групп риска. Это снизит риск заболевания не только COVID-19, но и гриппом, эпидемический сезон которого уже начался", - отметил он.