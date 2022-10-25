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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Песков заявил, что решение о главе делегации РФ на G20 еще не принято

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Решение о том, кто возглавит российскую делегацию на саммите "двадцатки" в Индонезии, пока не принято, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Решение пока не принято", - заявил он "Интерфаксу" во вторник.

Ранее в интернет-источниках появилась информация о том, что вместо президента страны Владимира Путина на саммит может отправиться премьер Михаил Мишустин.

Саммит G20 пройдет в Индонезии в середине ноября.

Дмитрий Песков G20
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