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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Песков заявил, что подготовка встречи Байдена и Путина не обсуждается

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Между Россией и США нет никаких контактов для обсуждения возможной встречи двух президентов на полях саммита G20 в Индонезии, сказал журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Ни мы, ни американцы этого не инициировали", - добавил он.

На этом же брифинге Песков, комментируя предложение российской стороны создать газовый хаб в Турции для поставок газа в Евросоюз, сказал, что этот вопрос с европейскими странами не обсуждался и что с ними нет контактов.

"Фактически их сейчас нет. Никаких контактов. Европейские партнеры - они не партнеры, а оппоненты. И пока они контактировать не хотят", - добавил он.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет на Бали 15-16 ноября. 12 октября помощник Путина Юрий Ушаков сказал, что решение об участии президента в саммите еще не принято, но до мероприятия еще много времени.

Также 12 октября президент США Джо Байден заявил, что пока не планирует встречаться с российским лидером. Возможным исключением он видит ситуацию, если бы Путин на саммите G20 подошел к нему и предложил обсудить освобождение осужденных в России американцев.

Владимир Путин Турция США Джо Байден Евросоюз Дмитрий Песков
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