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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

В Кремле пока не подтверждают личное участие Путина в саммите G20

В Кремле пока не подтверждают личное участие Путина в саммите G20
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Кремле пока не сообщают новой информации по вопросу личного присутствия президента РФ Владимира Путина на саммите "большой двадцатки", отмечая, что "времени еще много".

"До "двадцатки", так и до других встреч, форумов, о которых я уже говорил, времени еще много, поживем - увидим, я бы так сказал", - сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос, примет ли президент личное участие в саммите "двадцатки".

Он отметил, что в ноябре предусматривается большое количество различных международных форумов. "11-13 ноября Восточно-Азиатский саммит, 15-16 (ноября) - "двадцатка", потом - 18-19 (ноября) саммит Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества в Бангкоке, Таиланд, потом 23 ноября - в Ереване саммит ОДКБ. На все эти мероприятия Путин получил приглашения", - сказал Ушаков.

В июне в Кремле сообщили, что Путин получил приглашение президента Индонезии Джоко Видодо очно приехать на саммит "Группы двадцати" на Бали 15-16 ноября и принял его. Отмечалось, что решения о формате участия в мероприятии пока нет.

Владимир Путин Юрий Ушаков G20 Индонезия Бали
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