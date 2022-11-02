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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Клишас заявил, что возвращение смертной казни в РФ при действующей Конституции невозможно

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Возвращение смертной казни в России невозможно, заявил глава комитета Совета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Возврат к смертной казни в России при действующей Конституции невозможен. Такую позицию публично отстаивает Председатель КС Зорькин В.Д.", - написал он своем телеграм-канале в среду.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил возможность возвращения смертной казни для начавших действовать на территории России "жовто-блакитных диверсантов".

"В современной России действует мораторий на смертную казнь. Весьма гуманно. В отличие, кстати, от всех крупнейших стран с ядерным оружием (США, КНР, Индии). Хотя, еще раз подчеркну, и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества", - написал Медведев в среду в своем телеграм-канале.

В конце июня председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил, что России не следует сворачивать с пути гуманизации законодательной политики, несмотря на текущие экстраординарные условия.

"Несмотря на нынешнюю экстраординарную ситуацию, думаю, было бы большой ошибкой свернуть с того пути гуманизации законодательной политики, по которому мы в целом шли последние десятилетия. И, в частности, очень плохим сигналом обществу стал бы сейчас отказ от моратория на смертную казнь в России, к чему уже призывают некоторые политики", - сказал Зорькин в ходе лекции на Петербургском международном юридическом форуме.

Андрей Клишас Совфед Валерий Зорькин
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