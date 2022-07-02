Сергей Степашин выступил против возвращения смертной казни

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин убеждён, что смертную казнь нельзя возвращать.

"Я против. А зачем ее возвращать? Поверьте мне, как бывший министр внутренних дел и как бывший министр юстиции, я знаю, что такое колонии для пожизненно заключённых. Это намного сложнее и тяжелее, чем высшая мера", - сказал Степашин "Интерфаксу" в субботу "на полях" Петербургского международного юридического форума.

Степашин напомнил, что прежде чем поймали в СССР маньяка Андрея Чикатило, были расстреляны несколько невиновных человек.

Он отметил, что сейчас звучат мнения о возвращении смертной казни, но допустить этого нельзя.

Юбилейный Х Петербургский международный юридический форум впервые за два года прошёл в очном формате с 29 июня по 1 июля.