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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Совет Думы обсудит вопрос о консультациях по возможному введению смертной казни

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Совет Думы в среду рассмотрит протокольное поручение о проведении консультаций по возможному возвращению смертной казни за ряд преступлений, сообщил автор поручения, депутат Константин Затулин.

"Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков предложил обсудить этот вопрос завтра на Совете Думы, чтобы не затевать бурную долгую дискуссию на заседании", - сказал Затулин "Интерфаксу" во вторник.

Он пояснил, что речь идет о предложении провести консультации по поводу возможного возвращения смертной казни в отношении тех, кто виновен в терактах, преступлениях против детей и ряду других преступлений.

"Внося это протокольное поручение, я понимал, что по крайней мере для некоторых из нас это вопрос неоднозначный. И существует уже историческая позиция, проросшая корнями, (по поводу) обсуждения вопроса о возвращение смертной казни. Я считаю эту позицию анахронизмом", - сказал Затулин.

Госдума
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