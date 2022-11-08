Выпущено постановление о ликвидации Ростуризма до 15 марта 2023 года

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Ликвидация Ростуризма должна быть завершена до 15 марта 2023 года, говорится в постановлении правительства, в котором определен порядок ликвидации агентства и передачи его полномочий Министерству экономического развития. Копия постановления есть у "Интерфакса".

"Определить Минэкономразвития России федеральным органом исполнительной власти, ответственным за проведение ликвидационных мероприятий по упразднению Ростуризма. Установить, что федеральные государственные гражданские служащие и работники упраздняемого Ростуризма продолжают выполнять возложенные на них обязанности, в том числе связанные с обеспечением проведения ликвидационных мероприятий и передачей функций упраздняемого Ростуризма Минэкономразвития России, до высвобождения в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что на период организации предоставления государственных услуг упраздняемого Ростуризма министерством непосредственное выполнение административных процедур, в том числе принятие решений по результатам предоставления государственных услуг, по решению Минэкономразвития России может быть возложено на сотрудников упраздняемого Ростуризма.

Председателем ликвидационной комиссии утвержден замглавы Ростуризма Григорий Прокуронов. Минэкономразвития должно в течение недели утвердить состав этой комиссии, включив в нее представителей Минэкономразвития, Казначейства России, Росимущества, Росархива и самого Ростуризма.

В течение месяца министерство должно согласовать с Минфином и утвердить смету расходов на проведение ликвидационных мероприятий, включающую расходы на оплату труда сотрудников Ростуризма до их увольнения, выплаты при увольнении, оплату труда участников ликвидационной комиссии в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных упраздняемому Ростуризму федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на финансовое обеспечение его деятельности.

Ликвидационные мероприятия должны быть завершены до 15 марта 2023 года.

Президент Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его функций Минэкономразвития. Правительству в связи с этим он поручил определить сроки ликвидационных процедур, уточнить численность сотрудников Минэкономразвития с учетом передачи ведомству новых функций, обеспечить непрерывность осуществления передаваемых функций.