Путин вручил экс-президенту Туркменистана орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в Москве вручил экс-президенту Туркменистана, председателю Народного совета Национального собрания республики Гурбангулы Бердымухамедову орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, отметив его вклад в развитие двусторонних отношений.

"Вы в эти дни находитесь в России в другом качестве, не так, как мы привыкли с вами работать вместе на протяжении многих лет, но в каком бы качестве вы ни появлялись в России, мы всегда рады, потому что вы внесли огромный вклад в развитие наших двусторонних отношений, межгосударственных", - сказал Путин на встрече с Бердымухамедовым.

По словам Путина, это касается всех сфер деятельности двух стран. "При вашем непосредственном, прямом участии отношения между Россией и Туркменистаном вышли на очень высокий, практически союзнический уровень, партнерства стратегического. Мы очень гордимся тем, каких результатов вместе достигли за предыдущие годы под вашим руководством", - сказал он.

С приходом нового президента Сердара Бердымухамедова динамика в развитии двусторонних отношений не снижается, добавил он. "У нас с ним установились очень хорошие личные отношения, межгосударственные связи развиваются очень, активно и, конечно, это тоже задел, который сделан вами. Мы исходим из того, что политика Туркменистана на российском направлении будет продолжаться в традиционном ключе, выработанном вами", - сказал Путин.

Бердымухамедов поблагодарил Путина за встречу и передал самые добрые слова и пожелания здоровья от нынешнего президента Туркменистана.

"Туркменистан и Российская Федерация - стратегические партнеры, это мы доказали и жизнью, и временем", - сказал он, заметив, что отношения двух стран из года в год крепнут и расширяются.

Он обратил внимание на укрепление межпарламентских связей двух стран, отметив, что в ходе его поездки в Москву был подписан "исторический документ" - соглашение о создании межпарламентской комиссии по сотрудничеству.

По его словам, это укладывается в логику стратегии укрепления сотрудничества между странами. "Как и подобает нам, мы в этом русле и будем идти дальше", - сказал Бердымухамедов.

Он поблагодарил за высокую государственную награду, врученную ему. "И конечно, отрадно то, что мы с вами вместе тоже, наверно, внесли какую-то историческую лепту в решение наших общих вопросов", - сказал Бердымухамедов.

Он пожелал Путину здоровья, дальнейших успехов в государственной деятельности и всех благ народу России.