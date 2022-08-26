Путин наградил экс-президента Туркменистана орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени бывшего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

"За большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Бердымухамедова Гурбангулы Мяликгулыевича - Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана", - говорится в указе, который опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.