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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:13

Путин наградил экс-президента Туркменистана орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени бывшего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

"За большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Бердымухамедова Гурбангулы Мяликгулыевича - Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана", - говорится в указе, который опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин Туркменистан Гурбангулы Бердымухамедов
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