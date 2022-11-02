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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Власти Херсонской области временно закрывают движение через Днепр

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Власти Херсонской области временно закрывают движение через Днепр, сообщается в телеграм-канале администрации региона.

"В связи с завершением эвакуационных мероприятий с территории правобережья Днепра, а также усилением военной опасности и повышением угроз мирному населению, администрация Херсонской области приняла решение временно прекратить движение гражданских транспортных средств через Днепр", - говорится в сообщении.

В администрации пояснили, что временный запрет распространяется на речные такси, баржи и другие водные суда. Паромная переправа также прекращает свою работу.

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"Запрет не распространяется на транспортные средства коммунальных служб и компаний, осуществляющих грузоперевозки продовольствия и медикаментов", - уточнили в администрации.

При этом движение гражданских транспортных средств с правого на левый берег Днепра сохранится и будет осуществляться также, как и ранее - через "Речпорт", говорится в сообщении. Уехать на левый берег Днепра можно оттуда на водном транспорте, а также переправиться на личном автомобиле посредством баржи.

"Временное прекращение транспортного сообщения не отразится на обеспечении левобережья Херсонской области продовольствием и товарами первой необходимости. Снабжение Херсона и населенных пунктов области будет осуществляться в прежнем режиме", - сообщили в администрации.

18 октября на фоне массированных обстрелов населенных пунктов в Херсонской области со стороны Украины власти региона объявили о массовом перемещении жителей на левый берег Днепра. Позже зона эвакуации была расширена еще на 15 км.

По последним данным, Херсонскую область с момента начала эвакуации покинуло порядка 80 тыс человек. Однако в населенных пунктах на правом берегу Днепра до сих пор могут находиться до 170 тыс жителей, которые не смогли или не захотели эвакуироваться из опасных районов.

Херсонская область Днепр
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