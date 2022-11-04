Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в День народного единства принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

В мероприятии участвовали представители молодежных и волонтерских организаций.

На этой неделе завершилась реставрация памятника, которая началась в 2021 году. Президент осмотрел обновленный монумент.

Памятник Минину и Пожарскому - скульптурный монумент, посвященный предводителям Второго народного ополчения 1612 года, а также окончанию Смутного времени и изгнанию польских интервентов из России. Является первым крупным скульптурным памятником в Москве. Был воздвигнут в 1818 году на народные средства.

В связи с особенностями конструкции памятника в 2021 году было принято решение не перевозить монумент, а переместить его на реставрационно-монтажный стол внутри специально созданного павильона рядом с постаментом. В январе 2022 года скульптурная группа была перенесена с постамента.

В ходе реставрационных работ специалисты удалили из скульптур Минина и Пожарского корродированный технологический каркас фигур в результате активной коррозии остатков которого происходило расслоение металла, и, как следствие, растрескивание и деформация оболочки скульптуры. Также были удалены остатки формовочной смеси, которая ускоряла образование коррозии внутри памятника. В рамках реставрации специалисты также устранили дефекты оболочки скульптурной композиции и барельефов, восстановили наушину шлема, утраченную в начале 2000-х годах.

Как ожидается, после церемонии возложения цветов глава государства посетит выставку "Украина. На переломах эпох" в Центральном выставочном зале "Манеж".

Десять тематических залов выставки охватывают исторический период от основания Древнерусского государства до наших дней и занимают 4000 квадратных метров. На экспозиции представлены уникальные фотографии, видеоматериалы, кинохроники, карты, плакаты и многочисленные архивные документы, иллюстрирующие различные периоды совместной российско-украинской истории.