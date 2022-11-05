Полиция задержала предполагаемого виновника пожара в костромском кафе

Фото: Евгений Корнилов/Телевидение "Логос"/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД задержали предполагаемого виновника пожара в кафе на территории развлекательного центра в Костроме, сообщили в пресс-службе УМВД России по Костромской области.

"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в одном из развлекательных заведений в городе Костроме, повлекшего за собой пожар и гибель людей. В настоящее время он передан следственным органам", - сказали в пресс-службе журналистам.

Пожар в кафе произошел ночью в субботу, 5 ноября. Число жертв достигло 15 человек, сообщили "Интерфаксу" в штабе на месте ЧС.

К пожару могло привести использование ракетницы или сигнального пистолета во время конфликта, сообщили "Интерфаксу" в штабе на месте ЧС.

В связи с трагедией возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).