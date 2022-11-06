Арестована директор компании, организовавшей работу сгоревшего в Костроме кафе

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Свердловский районный суд Костромы удовлетворил ходатайство следствия об аресте директора компании ООО "Империя", организовавшую работу кафе "Полигон" в Костроме.

"Избрано заключение под стражу на два месяца", - сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Наталья Шумская-Сколдинова.

Подозреваемая просила суд ограничиться домашним арестом. Если ее вина будет доказана, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Пожар в кафе произошел в ночь на 5 ноября. Погибли 13 человек.

О задержании двух подозреваемых сообщалось накануне. Помимо директора компании ООО "Империя", был задержан 23-летний мужчина, который подозревается в использовании петарды в кафе, что привело к возгоранию.

В связи с трагедией следователи возбудили три уголовных дела: по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, которая повлекла смерть двух и более лиц).

Власти региона в связи с трагедией объявили 7 ноября днем траура.