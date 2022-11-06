Дамба Каховской ГЭС получила повреждения в результате ракетного удара

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В экстренных службах заявили, что ракета, выпущенная в воскресенье украинскими военными из РСЗО HIMARS, попала в шлюз Каховской ГЭС в Херсонской области.

"Сегодня в 10:00 был нанесён удар 6 ракетами HIMARS. Подразделениями ПВО 5 ракет было сбито, одна попала в шлюз каховской дамбы, которая получила разрушения", - сказал журналистам представитель экстренных служб.

По его словам, информация о пострадавших уточняется.

31 ноября власти Херсонской области объявили о расширении зоны эвакуации еще на 15 км, в нее вошли населенные пункты семи муниципальных округов на левой стороне Днепра. Врио губернатора региона Владимир Сальдо объяснил это решение опасностью затопления территории Херсонской области из-за возможного прорыва дамбы Каховской ГЭС.