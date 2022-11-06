Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Херсонские власти заявили, что состояние дамбы Каховской ГЭС не вызывает опасений

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ракетные удары ВСУ, нанесенные днем в воскресенье по Каховской ГЭС, не привели к серьезным повреждениям.

В РоссииДамба Каховской ГЭС получила повреждения в результате ракетного удараЧитать подробнее

"Удары, которые сегодня наносились по Каховской ГЭС, ни к чему страшному не привели", - сказал он в видеообращении в своем телеграм-канале.

Стремоусов добавил, что вероятность разрушения каховской дамбы существует. "Но мы пытаемся предупредить все процессы, все возможные подтопления. И еще раз предупреждаем людей быть аккуратными", - заявил он.

Ранее в экстренных службах региона заявили, что примерно в 10:00 по московскому времени в воскресенье украинские военные нанесли удар по Каховской ГЭС шестью ракетами РСЗО HIMARS, из которых пять ракет были сбиты подразделениями ПВО, а одна попала в шлюз дамбы.

В октябре на фоне постоянных обстрелов территории гидроэлектростанции власти приняли решение о начале сброса воды Каховской ГЭС. Уже через неделю после начала этих мероприятий уровень воды в Днепре ниже по течению поднялся на 1,5 метра. Власти рассчитывают, что сброс воды позволит уменьшить площадь затопления в случае, если дамба будет серьезно повреждена обстрелами.

31 ноября власти Херсонской области объявили о расширении зоны эвакуации еще на 15 километров, в нее вошли населенные пункты семи муниципальных округов на левой стороне Днепра. Врио губернатора региона Владимир Сальдо объяснил это решение опасностью затопления территории Херсонской области из-за возможного прорыва дамбы Каховской ГЭС.

Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Арестована директор компании, организовавшей работу сгоревшего в Костроме кафе

Военная операция на Украине

Несколько населенных пунктов Херсонщины обесточены из-за диверсии на ЛЭП

Военная операция на Украине

Российские военные отразили попытки украинских сил пойти в наступление

Дело о халатности надзорных органов завели после пожара в кафе в Костроме

Дело о халатности надзорных органов завели после пожара в кафе в Костроме
Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в РФ впервые с конца июля не превысил 5 тысяч

Суточный COVID-прирост в РФ впервые с конца июля не превысил 5 тысяч

Аэролодка перевернулась на Саяно-Шушенском водохранилище

Пожар в кафе на горе Ай-Петри в Крыму локализован на площади 1,2 тыс. кв. м.

Четыре человека погибли в Башкирии при столкновении легкового автомобиля и грузовика

Что произошло за день: суббота, 5 ноября

Прокуратура выявила нарушения в работе костромского кафе, где произошел пожар

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });