Херсонские власти заявили, что состояние дамбы Каховской ГЭС не вызывает опасений

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ракетные удары ВСУ, нанесенные днем в воскресенье по Каховской ГЭС, не привели к серьезным повреждениям.

"Удары, которые сегодня наносились по Каховской ГЭС, ни к чему страшному не привели", - сказал он в видеообращении в своем телеграм-канале.

Стремоусов добавил, что вероятность разрушения каховской дамбы существует. "Но мы пытаемся предупредить все процессы, все возможные подтопления. И еще раз предупреждаем людей быть аккуратными", - заявил он.

Ранее в экстренных службах региона заявили, что примерно в 10:00 по московскому времени в воскресенье украинские военные нанесли удар по Каховской ГЭС шестью ракетами РСЗО HIMARS, из которых пять ракет были сбиты подразделениями ПВО, а одна попала в шлюз дамбы.

В октябре на фоне постоянных обстрелов территории гидроэлектростанции власти приняли решение о начале сброса воды Каховской ГЭС. Уже через неделю после начала этих мероприятий уровень воды в Днепре ниже по течению поднялся на 1,5 метра. Власти рассчитывают, что сброс воды позволит уменьшить площадь затопления в случае, если дамба будет серьезно повреждена обстрелами.

31 ноября власти Херсонской области объявили о расширении зоны эвакуации еще на 15 километров, в нее вошли населенные пункты семи муниципальных округов на левой стороне Днепра. Врио губернатора региона Владимир Сальдо объяснил это решение опасностью затопления территории Херсонской области из-за возможного прорыва дамбы Каховской ГЭС.