ГТЛК и "ИрАэро" договорились о реструктуризации долгов по лизингу Superjet 100

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) реструктуризировала задолженность авиакомпании "ИрАэро" по лизинговым платежам, говорится в пресс-релизе ГТЛК.

Кроме того, лизинговая компания урегулировала задолженность еще трем перевозчикам: "Сибирской легкой авиации" ("СиЛА"), "Аэросервису" (имеют одних и тех же собственников, что и у "ИрАэро"), а также авиакомпании "Азимут".

"На сегодняшний день платежная дисциплина авиакомпаниями соблюдается", - сообщает ГТЛК.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы в конце октября прекратил производство по иску ГТЛК о взыскании с авиакомпании "ИрАэро" 146,1 млн рублей. Иск был связан с эксплуатацией самолетов Superjet 100. Как следует из картотеки, суд также в конце октября закрыл дело о взыскании с перевозчика 141 млн рублей и 80,8 млн рублей, которые требовала ГТЛК.

Кроме этого, суд 1 ноября должен был рассмотреть иск ГТЛК о взыскании с "ИрАэро" 410,8 млн рублей, однако в картотеке не опубликованы итоги этого заседания. В "ИрАэро" "Интерфаксу" пояснили, что по этому делу "идет комплексный процесс мирного урегулирования".

Как говорится в пресс-релизе ГТЛК, компания сейчас ведет также переговоры по заключению мировых соглашений с авиакомпанией "Русские вертолетные системы".

Как сообщалось, отношения ГТЛК и "ИрАэро" затрагивают лизинг Superjet 100. Сейчас в парке иркутской авиакомпании семь таких судов.

В мае сообщалось, что ГТЛК одобрила реструктуризацию арендных платежей авиакомпании "Азимут" на сумму свыше 475 млн рублей. Также лизинговая компания реструктурировала ранее накопленную задолженность по платежам авиакомпаниям "СиЛА" и "Аэросервис" – на сумму 328 млн рублей и 76 млн рублей соответственно.