"Аврора", "Иркут" и ГТЛК договорились о поставке восьми SSJ-NEW в 2024-25 гг.

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аврора", "Корпорация "Иркут" (входит в "ОАК" "Ростеха") и "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) подписали соглашение об основных условиях поставки восьми самолетов SSJ-NEW в 2024-2025 годах.

Документ подписан в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2022) в среду, сообщила пресс-служба ОАК. Планируется, что первые четыре машины будут переданы "Авроре" в 2024 году, еще четыре – в 2025 году. Все они будут в компоновке на 103 кресла экономического класса. Финансирование сделки планируется организовать с привлечением средств ФНБ.

"SSJ-NEW станет первым отечественным региональным авиалайнером в парке "Авроры", он позволит авиакомпании сохранить пассажиропоток между регионами Дальнего Востока, а в перспективе – нарастить его, освоив новые маршруты", - отметил гендиректор "Иркута" - замгендиректора ОАК Андрей Богинский, которого цитирует пресс-служба.

Ранее ГТЛК и "Аврора" обсуждали поставку 45 самолетов российского производства, в том числе восьми SSJ100, 19 Ил-114-300, восьми L-410 и десяти "Байкалов". Ожидалось, что они будут поступать в парк перевозчика в 2021-2025 гг. Из-за санкций Запада, затронувших российский авиапром, поставки сдвигаются на период после 2024 года, сообщал "Интерфаксу" гендиректор "Авроры" Константин Сухоребрик.

Гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих заявил в ходе ВЭФ, что все лизинговые контракты с "Авророй" на поставку авиатехники планируется заключить до конца 2022 года. Кроме того, напомнил он, прорабатывается поставка вертолетов для дальневосточной компании – также с использованием денег ФНБ.

Сейчас парк "Авроры" состоит только из самолетов иностранного производства – европейских Airbus A319 и канадских Bombardier.

"Аврора" – бывшая "дочка" "Аэрофлота", на базе которой создана единая дальневосточная авиакомпания. Крупнейший акционер перевозчика (49,99%) - Сахалинская область, по 5% - у десяти других регионов ДФО, менее 1% - у "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики".