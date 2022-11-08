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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:01

Страховщики фиксируют снижение вдвое числа автоугонов вопреки прогнозам

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Статистика автостраховщиков показывает, что число угонов автомобилей с начала 2022 года снизилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, заявил на конференции "Барьер" вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.

Тенденция противоречит ожиданиям большинства экспертов в сфере страховой безопасности, которые предсказывали взрывной рост угонов автомобилей в связи с подорожанием автотранспорта, в том числе "под разбор" на запчасти в связи с дефицитом автокомпонентов на рынке, сказал он.

Страховщики связывают такой результат с ситуацией, "которая ограничивает вывоз транспортных средств за пределы Российской Федерации, она как раз и позволяет сдерживать угоны автомобилей, их не становится больше", объяснил Ефремов.

По данным ВСС, первые три места в перечне наиболее угоняемых занимают Hyundai, Kia а также автомобили отечественных марок.

В 2022 году наблюдается также тенденция снижения количества случаев страхового мошенничества в сфере автоКАСКО и ОСАГО при росте в добровольном и личном страховании.

Доля корпоративного сегмента в статистике страховых мошенничеств не превышает 5% случаев. Однако доля в совокупном ущербе от таких мошенничеств достигает 30% в общем объеме.

"Основные виды страхования, где сегодня юридическими лицами совершаются мошенничества - это страхование имущества, страхование товарных ценностей, страхование грузов, страхование ответственности, финансовых рисков, страхование лизинга, завышение стоимости ремонта на станции технического ремонта и завышение счетов и приписок со стороны медицинских организаций", - отметил Ефремов. Он добавил, что ВСС в перспективе планирует больше внимания уделять таким правонарушениям.

ВСС Сергей Ефремов Hyundai Kia ОСАГО
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