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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:54

Строители надвинули первый новый пролет Крымского моста к месту установки

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Первый новый пролет автомобильной части Крымского моста во вторник надвинули на место установки, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Завершили надвижку первого пролетного строения автодорожной части Крымского моста", - написал он в своем телеграм-канале.

Хуснуллин уточнил, что строители использовали поперечную надвижку, что позволило установить пролет в кратчайшие сроки.

"Благодаря точной и слаженной работе специалистов операция по надвижке пролетного строения заняла 12 часов", - сообщил вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что монтаж следующего пролета запланирован на 11 ноября.

Транспортировка первого готового пролета Крымского моста на многоколесном самоходном модуле к месту монтажа началась в понедельник.

Взрыв на Крымском мосту

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. Погибли несколько человек. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Движение легковых автомобилей по уцелевшей нитке и поездов возобновилось вечером того же дня. Для грузовиков мост будет закрыт минимум до декабря, для перемещения фур через Керченский пролив доступны три варианта маршрутов: по альтернативному наземному пути через новые регионы РФ, через паромную переправу и с перегрузкой на железнодорожный транспорт.

Правительство России поручило завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, к 1 декабря 2023 года. Работы выполняет ООО "Нижнеангарсктрансстрой".

Хуснуллин заявлял, что ремонт разрушенной автомобильной части моста завершится в декабре.

Марат Хуснуллин Крым Крымский мост
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