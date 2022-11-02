Автомобильную часть Крымского моста планируют восстановить в декабре

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Ремонт автомобильной части Крымского моста завершится в декабре, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"В Совфеде рассказал про работу по восстановлению Крымского моста. Рассчитываем, что в декабре завершим восстановление его разрушенной автомобильной части". - написал Хуснуллин в своем телеграм-канале в среду.

Он добавил, что к декабрю закончится ремонт участка трассы протяженностью 380 км от Джанкоя до Новоазовска. Хуснуллин уточнил, что по ней сейчас идет весь поток фур, которые не могут проехать по Крымскому мосту.

"И это будет еще один маршрут, который свяжет Крым с Ростовской областью. Готовность там сейчас хорошая, порядка 70%", - заключил Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что Крымский мост будет закрыт для грузовиков минимум до декабря. В настоящее время для перемещения через Керченский пролив грузовикам доступно три варианта маршрутов: по альтернативному наземному автодорожному пути, через Керченскую паромную переправу и с перегрузкой на железнодорожный транспорт.

Ранее правительство России поручило завершить работы по восстановлению транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста, а также поврежденного железнодорожного полотна к 1 декабря 2023 года. Согласно постановлениям кабмина, работами займется компания "Нижнеангарсктрансстрой".

Сообщалось, что поврежденные пролеты автомобильной части моста будут демонтированы до конца текущего года. Также сообщалось, что все необходимые для восстановления пролетов металлоконструкции уже поставлены на объект.

Напомним, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. Погибли несколько человек. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Движение легковых автомобилей по уцелевшей нитке и поездов возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков попросили пользоваться паромной переправой, запущенной вечером 8 октября. Утром 17 октября мост открыли для движения автобусов.