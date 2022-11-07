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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Первый готовый пролет Крымского моста направлен к месту монтажа

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Строители приступили в понедельник к транспортировке первого готового пролета Крымского моста к месту монтажа, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Сегодня строители приступили к транспортировке металлоконструкции весом более 300 тонн. Конструкцию перевозят на многоколесном самоходном модуле. На готовом пролете устроили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту и установили металлоконструкции смотровых ходов", - написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Как уточнили журналистам в Упрдор "Тамань", конструкцию перевезли к месту надвижки, к которой приступят этой ночью. Процесс транспортировки займет не более семи часов без ограничений движения по транспортному переходу через Керченский пролив. В работах задействованы 500 человек и 50 единиц техники.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. Погибли несколько человек. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Движение легковых автомобилей по уцелевшей нитке и поездов возобновилось вечером того же дня. Для грузовиков мост будет закрыт минимум до декабря, для перемещения фур через Керченский пролив доступны три варианта маршрутов: по альтернативному наземному пути через новые регионы РФ, через паромную переправу и с перегрузкой на железнодорожный транспорт.

Правительство России поручило завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, к 1 декабря 2023 года. Работы будет выполнять ООО "Нижнеангарсктрансстрой".

При этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что ремонт разрушенной автомобильной части моста завершится в декабре.

Крым
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