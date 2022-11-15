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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Второй железнодорожный путь на Крымском мосту планируют восстановить к лету

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Работы по восстановлению второго железнодорожного пути на Крымском мосту планируется завершить за 6-7 месяцев, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во вторник.

"Мы нашли технологическое решение восстановления второго железнодорожного пути на Крымском мосту без остановки движения по первому. Думаю, за 6-7 месяцев эту работу мы завершим", - сказал Хуснуллин.

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По его словам, такое инженерное решение позволит сохранить объем перевозок на полуостров. "Работы пройдут в плановом, рабочем режиме, без влияния на первый путь", - подчеркнул он.

Ранее правительство России поручило завершить работы по восстановлению поврежденного железнодорожного полотна Крымского моста к 1 декабря 2023 года. Соответствующее распоряжение кабмина от 24 октября опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации. При этом Хуснуллин сообщал, что запустить движение по второму железнодорожному пути Крымского моста следует раньше 15 сентября 2023 года.

8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. Погибли несколько человек. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Взрыв на Крымском мосту

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Хроника 08 октября – 15 ноября 2022 годаВзрыв на Крымском мосту
Крымский мост Марат Хуснуллин
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