В Минпромторге допустили применение механизма параллельного импорта к кинопрокату

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Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Министерство промышленности и торговли РФ считает возможным применить механизм параллельного импорта для показа в кинотеатрах зарубежных фильмов, однако его, как и в отношении механизма параллельного импорта в отношении определенных товаров, необходимо ограничить сроком на 2023 и 2024 годы.

"Понятно, что то, о чем говорили коллеги, - у нас зритель идет в кинотеатры на иностранные фильмы и это его подстегивает потом идти на российские фильмы. (...) Относительно действия механизма (параллельного импорта - ИФ), коллеги правильно говорят, что можно делать это постоянным механизмом, но мы можем пойти по тому, как сделал Минпромторг: параллельный импорт - это временный механизм на 2023-2024 годы", - сказал на совещании в Совете Федерации заместитель директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Евгений Пахомов.

По его словам, механизм параллельного импорта для показа зарубежного кино в российских кинотеатрах также стоит ограничить сроком на 2023 и 2024 годы.

"А дальше смотрим. Ситуация поменялась, фильмы поехали официально. (...) Если они не придут - делаем механизм постоянным, придут - отменяем", - отметил он.

Говоря о предложении применить механизм принудительного лицензирования по отношению к зарубежному контенту, Пахомов отметил, что это сложный механизм, который не станет выходом из ситуации для кинотеатров.

Директор департамента кинематографии Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко, в свою очередь, отметил, что в настоящий момент у кинотеатральной отрасли нет единого мнения по поводу поддержки кинотеатров. По его словам, министерство предлагает найти вариант поддержки отрасли, который устроит всех ее участников.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) направила обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина, в котором поддержала законопроект, предлагающий введение в РФ механизма принудительного лицензирования для фильмов, которые стали недоступны в РФ, соответствующий законопроект был внесен в Госдуму депутатом Дмитрием Кузнецовым ("Справедливая Россия - За правду").

В своем обращении АВК отмечает, что отрасль потеряла до 70% оборотов, что делает дальнейшее существование многих кинотеатров невозможным", а российские кинопроизводители "признали, что не способны в краткосрочной перспективе восполнить ушедший иностранный контент".

Также в обращении отмечалось, что в силу экономических причин прямая финансовая поддержка кинотеатрам не предусмотрена, о чем сообщало Минкультуры РФ.

"В этих условиях уже более полугода кинотеатры просят принять закон, который позволил бы начать выстраивание новой модели отношений с иностранными производителями фильмов в обход санкций, подобно механизму "параллельного импорта", работающему с марта 2022 года в торговле и промышленности", - уточняется в обращении.

Кинотеатры также обратили внимание на законопроект депутата Дмитрия Кузнецова, который "уже сейчас направлен исключительно на сферу офлайн кинопоказа и не только не нарушает существующую модель работы кинопроката, так как предполагает и сохранение института дистрибуции, и механизма выдачи прокатных удостоверений министерством культуры РФ, но и позволяет выстраивать модель работы с рядом зарубежных студий, опасающихся прямого сотрудничества с компаниями в РФ из-за внутренних санкций".

"Законопроект (...) предполагает возможность бездоговорного использования иностранного контента, только если соответствующий объект авторского права не представлен правообладателями на территории РФ, либо если его зарубежный правообладатель в одностороннем порядке отозвал соответствующую лицензию, но с обязательной выплатой авторского вознаграждения правообладателям. (...) Хотим отметить, что принятие данного законопроекта не предполагает его обязательного использования, например, в случае прямой финансовой поддержки кинотеатров из федерального и/или региональных бюджетов, либо из-за нежелания какого-либо отдельно взятого кинотеатра использовать такой механизм работы. Законопроект подразумевает лишь сугубо добровольную и временную меру", - говорится в обращении.