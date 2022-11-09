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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества (посмертно) заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича - заместителя Главы Военно-гражданской администрации Херсонской области (посмертно)", - говорится в указе президента РФ, размещенном на интернет-портале правовой информации.

Стремоусов погиб 9 ноября в ДТП.

Владимир Путин Кирилл Стремоусов
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