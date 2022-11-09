Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в среду в дорожной аварии, сообщила руководитель некоммерческой организации "Добро мира - Волонтеры Крыма" Валерия Петрусевич.

"Погиб Кирилл Стремоусов, замгубернатора Херсонской области. Информация точная, знаю лично. ДТП. Обстоятельства - позже", - написала она в своем телеграм-канале.

В администрации области журналистам подтвердили, что эта информация соответствует действительности.

Министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев сообщил журналистам, что ДТП произошло на трассе Херсон - Армянск.

"Действительно, я могу подтвердить, что Кирилл попал в ДТП. Информации о гибели от медиков ко мне еще не поступало. Скорая выехала на место аварии", - сказал он.

Соболезнования по поводу смерти Стремоусова уже выразил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Только что узнал о гибели Кирилла Стремоусова. Познакомился с ним недавно лично. Он был настоящим патриотом России, смелым и отважным, в любой ситуации оставался на связи и считал своим долгом информировать жителей Херсонской области о происходящем. Так было и сегодня утром. Это невосполнимая утрата", - написал он в своем телеграм-канале.

Стремоусов стал заместителем главы Херсонской области после перехода региона под контроль российских сил.