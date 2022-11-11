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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Решение о формате "прямой линии" Путина еще не принято

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Прорабатываются различные форматы проведения "прямой линии" президента России, в том числе ее совмещение с итоговой пресс-конференцией, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

На брифинге его спросили, могут ли эти два мероприятия быть совмещены.

"Сейчас никакие варианты не исключаем. Пока окончательного решения не принято, - ответил он. - Будем вас информировать по мере того, как президент определится с графиком".

В июле Песков говорил, что дата "прямой линии" будет определена в сентябре. В августе он не исключил, что может быть повторен уже опробованный вариант, когда элементы "прямой линии" были включены в ежегодную пресс-конференцию.

Владимир Путин провел 17 итоговых пресс-конференций. В 2020 году из-за пандемии он беседовал с журналистами в режиме видеоконференции из резиденции в Ново-Огареве, рядом с ним находилось только несколько представителей СМИ, а остальные собрались в Центре международной торговли. В 2021 году пресс-конференция прошла очно в Манеже, а аккредитация на нее проводилась по приглашениям от администрации президента.

Владимир Путин Дмитрий Песков Манеж Ново-Огарево
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