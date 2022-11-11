В Кремле заявили, что работа над посланием Федеральному собранию идет постоянно

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент работает над текстом послания Федеральному собранию, этот процесс является перманентным, заявил на брифинге пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"По посланию работа начата давно, она ведется постоянно уже давно", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, готовы ли какие-то части этого документа, Песков ответил: "Ну это давно, конечно, это работа, которая растянута во времени".

Дата оглашения послания еще не определена.

В последний раз Владимир Путин выступал с посланием Федеральному собранию 21 апреля 2021 года. По Конституции, президент должен оглашать послание ежегодно.