Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

В Кремле заявили, что работа над посланием Федеральному собранию идет постоянно

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент работает над текстом послания Федеральному собранию, этот процесс является перманентным, заявил на брифинге пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"По посланию работа начата давно, она ведется постоянно уже давно", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, готовы ли какие-то части этого документа, Песков ответил: "Ну это давно, конечно, это работа, которая растянута во времени".

Дата оглашения послания еще не определена.

В последний раз Владимир Путин выступал с посланием Федеральному собранию 21 апреля 2021 года. По Конституции, президент должен оглашать послание ежегодно.

Федеральное собрание Владимир Путин Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Метание снаряда и стрельбу из пневматической винтовки включат в нормы ГТО

Метание снаряда и стрельбу из пневматической винтовки включат в нормы ГТО
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили о завершении переброски войск на левый берег Днепра

Обращения Путина к участникам саммита G20 не будет

Обращения Путина к участникам саммита G20 не будет

Министр энергетики сообщил о неисполнении сроков поставок топлива энергостанциям

Министр энергетики сообщил о неисполнении сроков поставок топлива энергостанциям

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 21 ноября

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 21 ноября

Что произошло за день: четверг, 10 ноября

Депутата Костромской облдумы Мирзоева задержали по делу о пожаре в кафе "Полигон"

Депутата Костромской облдумы Мирзоева задержали по делу о пожаре в кафе "Полигон"

РЖД повторно обратились в Совет ЕС по вопросу отмены санкций

РЖД повторно обратились в Совет ЕС по вопросу отмены санкций

Суд попросят назначить принудительное лечение обвиняемому в стрельбе в МФЦ

Суд попросят назначить принудительное лечение обвиняемому в стрельбе в МФЦ

Суд запретил объявления о продаже БАДов и пищевой продукции с мухоморами на Wildberries

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });