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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ немецкую НПО "Декабристы"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность иностранной неправительственной организации Dekabristen e.V., сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Dekabristen e.V. ("Декабристы") (Германия), угрожающей конституционному строю и безопасности России", - сообщили в Генпрокуратуре в четверг.

Информация о вынесенном решении, уточнили в ведомстве, "направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования".

Dekabristen e.V., указывается на сайте организации, - "берлинская НПО, деятельность которой направлена на развитие гражданского общества в Восточной Европе, Центральной Азии, на Северном и Южном Кавказе".

Генпрокуратура РФ Германия
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