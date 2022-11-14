Французская организация Open Press признана нежелательной в России
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность французской неправительственной некоммерческой организации Open Press.
Российские прокуроры посчитали, что деятельность организации "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России".
"Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и обнародования", - заявили в Генпрокуратуре РФ.