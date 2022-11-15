Расширение производства микрочипов в РФ потребует инвестиций в 400-500 млрд руб.

Производство чипов на заводе "Микрон" в Зеленограде Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Расширение в России собственного производства микрочипов, способного удовлетворить потребности промышленности, потребует инвестиций в размере 400-500 млрд рублей до 2030 года, половина из которых должны быть бюджетные средства, говорится в исследовании компании "Яков и партнеры" (бывшее российское подразделение McKinsey & Company).

В нем отмечается, что подобные инвестиции позволят обеспечить базовый уровень развития отрасли, создать фундамент для перехода на более современные технологические процессы и в конце концов отказаться от импорта.

"На начальных этапах развития отрасль не будет рентабельной, поэтому понадобится серьезная поддержка государства, в особенности в области НИОКР. Больше половины этих инвестиций должны приходиться на капитальные затраты, модернизацию существующих производственных площадок, а также создание новых линий по производству чипов и кремниевых пластин диаметром 200 мм", - говорится в исследовании "Микроэлектроника России: от дефицита к технологической независимости".

Базовый спрос

Его авторы указывают, что для снижения зависимости ключевых российских компаний от внешних поставок потребуется перезагрузка всей отечественной отрасли микроэлектроники.

В краткосрочной перспективе ключевая цель - не допустить остановку высокотехнологичных производств и обеспечить критическую потребность промышленности в чипах базового уровня (90 нанометров и более). Эти чипы сейчас являются наиболее востребованными с точки зрения промышленности, их отсутствие может привести к остановке ряда производств. Текущий спрос на микрочипы этого фактора со стороны ключевых отраслей промышленности эксперты "Яков и Партнёры" оценивают в 30 тыс. пластин в месяц.

При этом, отмечают эксперты, несмотря на явно неудовлетворенный спрос, более 70% существующих мощностей по производству микрочипов в РФ в настоящее время не запущено в эксплуатацию, хотя этот шаг мог бы помочь почти полностью покрыть дефицит. Так, потенциальная мощность оборудования для производства чипов на базовом уровне (более 90 нм) в России составляет 26 тыс. пластин в месяц, а фактически используемые мощности позволяют производить всего 8 тыс.

"Таким образом, запуск производства и настройка его по базовому технологическому процессу могут почти полностью закрыть текущие потребности со стороны промышленности и обеспечить выполнение ключевых задач по формированию устойчивой базы для дальнейшего развития отрасли. Однако с учетом прогнозируемого роста спроса в связи с целями по импортозамещению во многих отраслях необходимо значительное масштабирование производства чипов", - говорится в исследовании.

Среди вызовов для расширения производства чипов авторы исследования называют отсутствие в России собственного оборудования для производства кремниевых пластин и нанесения на них рисунка (фотолитография), а также отсутствие в стране производства расходных материалов необходимого качества - таких как газы, фоторезист, фотошаблоны. "С учетом того, что переход производства микрочипов на новые проектные нормы происходит каждые 2-3 года, наиболее простым решением может стать закупка бывшего в употреблении оборудования у производителей из стран Юго-Восточной Азии", - полагают эксперты.

Продвинутый уровень

Как говорится в исследовании, в долгосрочной перспективе до 2040 года в России необходимо развить собственные компетенции в разработке и изготовлении не только базовых, но и современных чипов (менее 45 нм).

Для достижения этой цели и дальнейшего развития отрасли потребуются дополнительные инвестиции в размере до 300 млрд рублей, посчитали эксперты компании "Яков и партнеры". Данные средства будут необходимы для дальнейшего стимулирования научно-исследовательских работ по всей цепочке создания добавленной стоимости, а также непрерывного финансирования научной деятельности в сфере разработки программного обеспечения и создания дизайн-центров (fabless-компаний) для расширения номенклатуры отечественной микроэлектроники.

Эксперты отмечают, что рост производственных мощностей позволит России создать дополнительный стимул для развития других отраслей и кооперации с дружественными странами.

"Так, при реализации обозначенных инвестиций к 2030 году есть возможность полностью закрыть растущий внутренний спрос на критическую номенклатуру чипов, а также создать значительный стимул для развития отечественной высокотехнологичной продукции, например, определенной номенклатуры потребительской электроники. При этом важно понимать, что данные производственные задачи невозможно решить без обеспечения отрасли высококвалифицированными технологами", - говорится в исследовании.

Эксперты прогнозируют, что с учетом активного импортозамещения в ближайшие 5 лет совокупный спрос на чипы базового и продвинутого уровней со стороны промышленности может вырасти в два раза и достигнуть 60 тыс. пластин в месяц, а к 2030 году может превысить отметку в 100-150 тыс. пластин ежемесячно.

В исследовании подчеркивается, что для обеспечения потребностей производства в России необходимо в кратчайшие сроки устранить технологические разрывы и провести модернизацию имеющихся производств с долгосрочной целью полностью заместить не только изготовление чипов, наиболее часто используемых в отечественном производстве, но и сопутствующих материалов, необходимых для их создания.

"Для покрытия столь острого дефицита необходимо срочно запустить простаивающие станки по базовому техпроцессу, а также дополнительно обеспечить импорт технологического оборудования из дружественных стран, в том числе, рассмотреть закупку бывшего в употреблении оборудования у производителей из стран Юго-Восточной Азии", - отмечает партнер "Яков и Партнёры" и один из соавторов исследования Тигран Саакян.

Как отмечается в исследовании, благодаря кооперации со странами Юго-Восточной Азии Россия сможет вопреки внешнему давлению наладить выпуск микросхем в базовом сегменте в необходимом количестве на рубеже 2027-2028 годов, а к 2030 году - полностью обеспечить внутренний спрос по критичной номенклатуре микрочипов.

"Важно понимать, что технологический суверенитет может быть достижим и при более скромных масштабах господдержки, чем те, что мы видим в США или Китае. Однако для достижения этих показателей необходимо начать действовать уже сегодня, так как в глобальной гонке за технологический суверенитет с каждым днем участвует все больше стран, и ставка в этой гонке - устойчивость промышленности и производства в целом", - резюмировал Тигран Саакян.