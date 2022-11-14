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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

В МИД назвали неприемлемым условие о выводе войск РФ с Украины для начала переговоров

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Вывод российских войск с территории Украины неприемлем для Москвы в качестве предварительного условия для начала переговоров, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Нет, такие условия неприемлемы", - сказал Грушко журналистам в понедельник.

"Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам. Но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию "на земле", - отметил замминистра.

МИД РФ Украина Александр Грушко
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