Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

ЦБ РФ пока не планирует дополнительно смягчать меры валютного контроля

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Меры валютного контроля мешают внешнеэкономической деятельности российских компаний, но пока дополнительно смягчать ограничения не планируется, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы.

"Несколько слов по контролю за движением капитала. Мы ввели очень жесткие меры в начале, потом их ослабляли. Сейчас дополнительно ослабление контроля не рассматриваем", - сказала Набиуллина.

"Хотела бы отметить, что наши предприятия обращались к нам достаточно активно, чтобы многие меры ослабить, им нужно вести внешнеэкономическую деятельность, а очень жесткие ограничения являются, по сути, барьером для внешнеэкономической деятельности", - подчеркнула глава ЦБ.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Евро поднялся выше 63 руб. впервые с 14 октября

Набиуллина согласна, что комиссии за проведение операций нужно снижать

Набиуллина согласна, что комиссии за проведение операций нужно снижать

Минфин выберет для расчета налогов котировку Urals от Argus или индекс СПбМТСБ

Кабмин РФ решил не вводить экспортные пошлины на уголь с января

Кабмин РФ решил не вводить экспортные пошлины на уголь с января

Трафик российского аналога SWIFT вырос почти на четверть

Трафик российского аналога SWIFT вырос почти на четверть

Экспортная пошлина на нефть с 1 декабря повысится на $0,6 до $43,3 за тонну

Google заплатит $391,5 млн за скрытое отслеживание истории перемещений пользователей

Google заплатит $391,5 млн за скрытое отслеживание истории перемещений пользователей

Инфляция во Франции в октябре ускорилась с 6,2% до 7,1%

Brent подешевела до $92,88 за баррель

Дания вслед за Швецией разрешила Nord Stream обследовать повреждения газопровода

Дания вслед за Швецией разрешила Nord Stream обследовать повреждения газопровода
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });