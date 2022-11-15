ЦБ РФ пока не планирует дополнительно смягчать меры валютного контроля

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Меры валютного контроля мешают внешнеэкономической деятельности российских компаний, но пока дополнительно смягчать ограничения не планируется, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы.

"Несколько слов по контролю за движением капитала. Мы ввели очень жесткие меры в начале, потом их ослабляли. Сейчас дополнительно ослабление контроля не рассматриваем", - сказала Набиуллина.

"Хотела бы отметить, что наши предприятия обращались к нам достаточно активно, чтобы многие меры ослабить, им нужно вести внешнеэкономическую деятельность, а очень жесткие ограничения являются, по сути, барьером для внешнеэкономической деятельности", - подчеркнула глава ЦБ.