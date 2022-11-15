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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Набиуллина согласна, что комиссии за проведение операций нужно снижать

Она предупредила, что регулирование эквайринговых комиссий не приводит к снижению цен для потребителей

Набиуллина согласна, что комиссии за проведение операций нужно снижать
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Комиссии за проведение операций очень высокие, надо их снижать, заявила в Госдуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Действительно то, что называется транзакционными издержками, а по сути дела, затраты на проведение сделок достаточно высокие. Эквайринговые комиссии тоже высокие. Тему снижения транзакционных издержек надо решать", - сказала она и добавила, что в ЦБ вырабатывают разные решения в платежной системе.

Одним из таких решений, по ее словам, может стать использование цифрового рубля в будущем (предполагается, что тарифы на переводы там будут не выше, чем в Системе быстрых платежей, СБП).

Набиуллина подчеркнула, что регулирование эквайринговых комиссий не приводит к снижению цен для потребителей. "В конечном счете идет просто перераспределение прибыли между банками и торговыми компаниями. Это никак не отражается на ценах для конечного потребителя", - заявила она.

В ЦБ считают, что решить проблему высоких эквайринговых комиссий позволит развитие конкуренции. СБП является одним из элементов этой конкуренции, отметила Набиуллина.

По ее словам, количество торгово-сервисных предприятий в СБП с начала года выросло втрое - до 500 тысяч компаний. Количество операций в СБП с начала года увеличилось в 18 раз, сумма платежей - в 8,5 раза, добавила глава ЦБ.

"Нам нужно более активно продвигать эту систему для того, чтобы она стала удобной, чтобы был соответствующий клиентский путь, чтобы она активно использовалась, потому что она дешевле", - заявила Набиуллина.

Банк России Эльвира Набиуллина СБП
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