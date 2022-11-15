Власти Крыма планируют нарастить использование воды из Северо-Крымского канала

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Власти Крыма рассчитывают в 2023 году увеличить площадь орошения посевов водой из Северо-Крымского канала и увеличить подачу воды по нему до 270-280 млн кубометров за сезон - на 33%, сообщил советник председателя госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Роман Захаров.

Канал был разблокирован после восьмилетнего перерыва весной 2022 года в результате СВО. За сезон потребители в Крыму получили из этого канала более 210 млн кубометров воды, сказал Захаров. Из этого объема на орошение пошло около 105 млн кубометров, остальную воду направили в питьевые водохранилища и на нужды промышленности.

В 2023 году площадь орошения водой из СКК должна увеличиться до 44 тысяч га, в том за счет более чем 6000 га риса. "Соответственно, водоподача по СКК возрастет планово до 270-280 млн куб. м за сезон (на 33% - ИФ)", - отметил советник.

Сейчас канал работает не на полную проектную мощность отметил он. Так, в 1990 году площадь орошения достигала 356 тысяч га. Вернуться к таким показателям за год или два сложно, увеличение объемов будет поэтапным.

КПД использования воды из канала превышает 86%, остальное приходится на испарения, фильтрацию, технологические сбросы, уточнил Захаров. Сейчас канал опорожняют перед зимой, наполняя наливные водохранилища восточной части полуострова.

Всего в водохранилищах Крыма накоплено 240 млн кубометров, в том числе 75 млн - в наливных. "При существующем потреблении накопленный запас водохранилищ позволит гарантированно обеспечить водоподачу в течение не менее полутора лет", - уточнил представитель комитета.

400-километровый Северо-Крымский канал построили в 1961-1971 годах для водоснабжения засушливых территорий Крыма водой из Днепра. Канал использовался не только для нужд сельского хозяйства и промышленного прудового рыбоводства, но и в качестве источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Украина, не признав присоединение Крыма к России, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды.