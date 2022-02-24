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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:35

Аксенов поручил готовить к приему воды перекрытый Киевом Северо-Крымский канал

Аксенов поручил готовить к приему воды перекрытый Киевом Северо-Крымский канал
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Госкомитету по водному хозяйству и мелиорации Крыма поручено готовить к работе Северо-Крымский канал, перекрытый Украиной в 2014 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Похоже, опреснительные установки нам не понадобятся. Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему воды", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в четверг.

Строительство 400 километров Северо-Крымского канала, предназначенного для снабжения засушливых зон Крыма и сельскохозяйственных угодий днепровскими водами, велось с 1961 по 1971 год. Канал использовался не только для нужд сельского хозяйства и промышленного прудового рыбоводства, но и в качестве источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Крыма.

Украина, не согласившись с присоединением полуострова к РФ после референдума о статусе региона в 2014 году, перекрыла подачу днепровской воды в Крым.

Крым Сергей Аксенов

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