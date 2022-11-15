Два человека погибли и трое пострадали при обстреле белгородского Шебекина

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник сообщил об обстреле города Шебекино, приведшем к жертвам.

"По предварительной информации, в результате вечернего обстрела города Шебекино есть двое погибших и трое пострадавших. Бригады скорой медицинской помощи отправлены на место", - написал глава региона в телеграм-канале.

Он также отметил, что глава округа и оперативные службы ведут подомовой обход городской территории.

Гладков уточнил, что погибли мужчина и женщина.

По данным губернатора, снаряды попали в двухэтажный жилой дом. "Повреждены кровля и отопление. В двух соседних двухэтажных домах ударной волной выбиты окна. Поясню: в 50 метрах от домов находится школа. Никаких стратегически важных объектов нет. Также снарядами повредило газовую трубу. Аварийные бригады уже находятся на месте и занимаются устранением последствий", - написал Гладков.