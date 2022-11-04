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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Белгородский поселок Октябрьский обстрелян со стороны Украины

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины поселка Октябрьский в Белгородском районе.

"Под обстрел попал поселок Октябрьский Белгородского района. Пострадавших нет", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Приграничные с Украиной территории Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. Есть жертвы и разрушения. В связи с этим с 11 апреля в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В ряде населённых пунктов введён режим ЧС.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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