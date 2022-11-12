Белгородские власти заявили об обстреле нескольких сел из минометов со стороны Украины

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает о минометном обстреле приграничных сел со стороны Украины, пострадавших нет.

"Несколько сел в Шебекинском городском округе попали под минометный обстрел. Пострадавших нет, но есть попадание в газовый распределитель на окраине одного из сел. Аварийные службы уже на месте. Для устранения последствий потребуется два часа", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что проводится подомовой обход территории на предмет выявления повреждений.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В ряде приграничных населенных пунктов введен режим ЧС.