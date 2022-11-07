Белгородская область продлила высокий уровень террористической опасности до 21 ноября

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вновь продлил действующий в регионе "желтый" (высокий) уровень террористической опасности еще на две недели.

"До 21 ноября на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Также на две недели продлевается действие постановления о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

Приграничные с Украиной территории Белгородской области с 24 февраля подвергаются обстрелам с украинской стороны. В связи с этим с 11 апреля в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.