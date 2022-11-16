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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Что случилось этой ночью: среда, 16 ноября

Опровержение сообщений об ударах РФ по целям вблизи границы Польши и Украины, увеличение числа погибших при обстреле Шебекина, ответные меры при конфискации активов РФ

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минобороны РФ опровергло нанесение ударов по целям вблизи украинско-польской границы. Военные добавили, что заявления об упавших российских ракетах на территории Польши являются провокацией для эскалации обстановки.

- Число погибших при обстреле белгородского Шебекина выросло до трех человек. Еще двое пострадавших остаются на лечении: один в реанимации в тяжелом состоянии, другой в состоянии средней степени тяжести в отделении.

- Медведев предупредил об ответных мерах на конфискацию российских активов за рубежом. Он заявил, что РФ придется изымать деньги и имущество частных инвесторов из стран, которые примут национальные акты "о воровстве российских активов".

- Премьер Венгрии созвал Совет безопасности в связи с проблемами на нефтепроводе "Дружба". Поставки нефти по магистрали в Венгрию, Чехию и Словакию приостановлены, сообщили "Интерфаксу" в венгерской MOL.

- Рынок акций РФ упал на вечерних торгах из-за эскалации геополитических рисков. Однако далее опровержение со стороны Минобороны РФ несколько разрядило ситуацию, цены ликвидных бумаг начали отыгрывать снижение.

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