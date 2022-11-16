Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:34

Более 11 млн тонн украинского продовольствия экспортировано в рамках "зерновой сделки"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Украинские порты в среду покинули восемь сухогрузов с продукцией АПК, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"Сегодня восемь судов покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 277 114 тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Зафрахтованное Всемирной продовольственной программой судно Nord Vind перевозит 25 тыс. тонн пшеницы, предназначенной для Эфиопии.

Два сухогруза Eleni M (41 540 тонн пшеницы) и Amber S (44 194 тонн пшеницы) направились в Италию, два судна Plutus (13 тыс. тонн рапса) и Noran (7 124 тонны соевых бобов) - в Турцию.

Помимо этого, сухогруз Mim Vangelis Jr доставит в Китай 66 756 тонн кукурузы, судно Abilene переправит в Нидерланды 51,5 тыс. тонн рапса. Судно Paralos направилось в Испанию с 28 тыс. тонн пшеницы.

Отмечается, что в украинские порты направляются три сухогруза, которые 16 ноября прошли по морскому гуманитарному коридору.

СКЦ также сообщает, что 67 сухогрузов ожидают разрешения на заход в порты Украины, а также 16 груженых судов готовятся к досмотру в турецких территориальных водах.

"По состоянию на 16 ноября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 11 087 388 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 932 судов: 470 на прибытие в украинские порты и 462 - на выход из них", - подчеркнули в СЦК.

Украина Турция Нидерланды
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские космонавты начинают серию выходов в открытый космос

Пандемия коронавируса

Недельные показатели заболеваемости COVID-19 в мире выросли впервые за осень

Недельные показатели заболеваемости COVID-19 в мире выросли впервые за осень

Глава МИД Венгрии сообщил о возобновлении поставок нефти по "Дружбе"

В НАТО заявили о спокойной реакции на инцидент с падением ракеты в Польше

В НАТО заявили о спокойной реакции на инцидент с падением ракеты в Польше

Президент Польши заявил, что у ракеты в Пшеводуве взорвалось топливо, а не боевая часть

Арбитраж решил, что Финляндия была не обязана принимать новый порядок оплаты газа РФ

Арбитраж решил, что Финляндия была не обязана принимать новый порядок оплаты газа РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });