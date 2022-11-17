Что произошло за день: четверг, 17 ноября

Приговор по "делу MH17", продление "зерновой сделки", изменение состава СПЧ, ограничение доступа к сайтам "Новой газеты" и проекта "Свободное пространство"

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд Гааги заочно приговорил троих к пожизненному заключению по делу о крушении MH17. Россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко признаны виновными, еще один россиянин Олег Пулатов оправдан. Источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что осужденные россияне не будут выданы в Нидерланды, а власти не признают решение суда, поскольку российская сторона была отстранена от расследования.

- "Зерновая сделка" продлена на 120 дней. О договоренности сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш, затем эту информацию подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. МИД РФ заявил, что Россия допускает техническое продление "зерновой сделки", возражений от других участников не поступало.

- Владимир Путин своим указом изменил состав СПЧ. Из него исключены правозащитники Игорь Каляпин и Наталия Евдокимова, журналисты Николай Сванидзе, Екатерина Винокурова, Александр Верховский, Иван Засурский, психолог Александр Асмолов. Также из совета исключены умершие Андрей Бабушкин, Мария Большакова и Галина Осокина. В числе новых членов совета - спецкорр "Комсомольской правды" Александр Коц, руководитель регионального исполкома ОНФ в Московской области Юлия Белехова, член президиума движения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина.

- Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам "Новой газеты" и онлайн-проекта редакции "Свободное пространство" как к "зеркалам" ранее заблокированной "Новой рассказ-газеты".

- Биньямин Нетаньяху и Реджеп Тайип Эрдоган впервые за девять лет поговорили по телефону. Будущий премьер-министр Израиля и президент Турции "договорились открыть новую эру в израильско-турецких отношениях".

- Скончался президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. Он занимал пост с 2010 года. Пара Горшков - Людмила Пахомова выиграла Олимпиаду 1976 года в Инсбруке.

- Сборная России по футболу сыграла вничью с Таджикистаном. Результат встречи в Душанбе – 0:0. 20 ноября подопечные Валерия Карпина на выезде сыграют с Узбекистаном.