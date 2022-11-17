В Россию запретят ввозить семена подсолнечника компании Syngenta из Испании и Франции

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 21 ноября запрещает поставки семян подсолнечника со всех площадок (мест отгрузки) компаний Syngenta Espana S.A. и Syngenta France SAS, сообщило ведомство.

В этих семенах обнаружен грибок фомопсис подсолнечника, карантинный объект для России и ЕАЭС, объяснили в ведомстве. Поставки будут запрещены, поскольку испанские и французские национальные органы по защите растений не принимают срочных мер по обеспечению фитосанитарной безопасности продукции. Россельхознадзор сослался на статью VII международной конвенции по карантину и защите растений и федеральный закон "О карантине растений".

Фомопсис подсолнечника вызывает фомопсиоз (серая или бурая пятнистость, рак стеблей подсолнечника), одно из наиболее интенсивно распространяющихся заболеваний подсолнечника в мире. Основным источником распространения инфекции считаются зараженные семена. Потери урожая семян подсолнечника во время эпифитотий могут составлять 80%.