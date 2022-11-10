Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:20

СПбМТСБ провела первые внебиржевые торги семенами подсолнечника

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Первые торги семенами подсолнечника прошли на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во внебиржевом сегменте, сообщила Федеральная антимонопольная служба, которая курирует биржевую торговлю товарами.

Объем сделки составил 500 тонн на сумму 11,2 млн рублей.

В ФАС считают, что цифровой формат торговли сельхозпродукцией способствует формированию прозрачных цен на зерновые и масличные культуры и помогает "предотвратить спекулятивные колебания цен, которые затем могут отразиться на розничном рынке".

СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России. Она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, природного газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке. В сегменте "биоресурсы и сельхозпродукция" биржевые торги проходят в отношении рыбы. Также СПбМТСБ изучает запуск биржевых торгов сахаром и зерном, говорил весной глава биржи Алексей Рыбников.

Во внебиржевом сегменте СПбМТСБ запустила онлайн-аукционы по реализации продукции АПК в 2021 году, на первом этапе через систему электронных торгов внебиржевого рынка (СЭТ ВР) реализовывались зерновые.

СПбМТСБ ФАС Алексей Рыбников
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Mazda передаст "Соллерсу" долю в дальневосточном СП, признав убыток в $82 млн

Mazda передаст "Соллерсу" долю в дальневосточном СП, признав убыток в $82 млн

Forbes Media ведет эксклюзивные переговоры о продаже бизнеса консорциуму инвесторов

Forbes Media ведет эксклюзивные переговоры о продаже бизнеса консорциуму инвесторов

MSCI прекратит расчет индексов MSCI Russia и производных с 1 марта

Прибыль Сбербанка в октябре в 123 млрд руб. вывела его на положительный результат за 10 месяцев

Прибыль Сбербанка в октябре в 123 млрд руб. вывела его на положительный результат за 10 месяцев

Фондовые индексы США упали на 2-2,5% на корпоративных отчетностях

Фондовые индексы США упали на 2-2,5% на корпоративных отчетностях

Лондон разрешил оказание финансовых услуг при поставках ряда удобрений из РФ третьим странам

Лондон разрешил оказание финансовых услуг при поставках ряда удобрений из РФ третьим странам

ФАС предложила индексировать цену на газ с 1 декабря на 8,5%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });