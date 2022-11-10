СПбМТСБ провела первые внебиржевые торги семенами подсолнечника

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Первые торги семенами подсолнечника прошли на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во внебиржевом сегменте, сообщила Федеральная антимонопольная служба, которая курирует биржевую торговлю товарами.

Объем сделки составил 500 тонн на сумму 11,2 млн рублей.

В ФАС считают, что цифровой формат торговли сельхозпродукцией способствует формированию прозрачных цен на зерновые и масличные культуры и помогает "предотвратить спекулятивные колебания цен, которые затем могут отразиться на розничном рынке".

СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России. Она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, природного газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке. В сегменте "биоресурсы и сельхозпродукция" биржевые торги проходят в отношении рыбы. Также СПбМТСБ изучает запуск биржевых торгов сахаром и зерном, говорил весной глава биржи Алексей Рыбников.

Во внебиржевом сегменте СПбМТСБ запустила онлайн-аукционы по реализации продукции АПК в 2021 году, на первом этапе через систему электронных торгов внебиржевого рынка (СЭТ ВР) реализовывались зерновые.