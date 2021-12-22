Гиркин сравнил с орденом запрошенный для него пожизненный срок

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Один из бывших командиров ополчения Донбасса Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что считает запрошенный для него пожизненный срок по делу рейса МН17 признанием заслуг со стороны врага. Он заявил об этом "Интерфаксу".

"Было бы удивительно, если бы объявили о том, что я невиновен, я для них враг, считаю, что я заслужил то, что они настолько яростно преследуют меня за то, чего я не делал. Это нормально, от врагов ждать признания своих заслуг, это мне вместо ордена, что называется, - сказал Гиркин. - "Это обычная, нормальная ситуация для так называемого европейского суда, нисколько не удивлен, если бы у них была смертная казнь, они бы меня к ней приговорили, никаких сомнений".

"Ополчение Boeing не сбивало, больше никаких комментариев дать не могу", - добавил он. Это же он утверждал в июне 2019 года после того, как следствие назвало имена четверых обвиняемых.

22 декабря в суде в Нидерландах прокуроры попросили назначить пожизненные сроки всем четверым обвиняемым в причастности к крушению малайзийского Boeing и гибели 298 человек. По делу, кроме Гиркина, проходят россияне Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Их судят in absentia. В процессе участвуют только адвокаты Пулатова. Они попросят суд его оправдать, сказала адвокат Елена Кутьина.

В июне 2021 года суд заслушал перехваченные телефонные переговоры между Пулатовым, Харченко и Дубинским. Они обсуждали, что пассажирский лайнер сбил истребитель "Су" ВВС Украины, после чего этот истребитель был сбит выстрелом "Бука", который находился в распоряжении бойцов ДНР.