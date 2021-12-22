Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Гиркин сравнил с орденом запрошенный для него пожизненный срок

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Один из бывших командиров ополчения Донбасса Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что считает запрошенный для него пожизненный срок по делу рейса МН17 признанием заслуг со стороны врага. Он заявил об этом "Интерфаксу".

"Было бы удивительно, если бы объявили о том, что я невиновен, я для них враг, считаю, что я заслужил то, что они настолько яростно преследуют меня за то, чего я не делал. Это нормально, от врагов ждать признания своих заслуг, это мне вместо ордена, что называется, - сказал Гиркин. - "Это обычная, нормальная ситуация для так называемого европейского суда, нисколько не удивлен, если бы у них была смертная казнь, они бы меня к ней приговорили, никаких сомнений".

"Ополчение Boeing не сбивало, больше никаких комментариев дать не могу", - добавил он. Это же он утверждал в июне 2019 года после того, как следствие назвало имена четверых обвиняемых.

22 декабря в суде в Нидерландах прокуроры попросили назначить пожизненные сроки всем четверым обвиняемым в причастности к крушению малайзийского Boeing и гибели 298 человек. По делу, кроме Гиркина, проходят россияне Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Их судят in absentia. В процессе участвуют только адвокаты Пулатова. Они попросят суд его оправдать, сказала адвокат Елена Кутьина.

В июне 2021 года суд заслушал перехваченные телефонные переговоры между Пулатовым, Харченко и Дубинским. Они обсуждали, что пассажирский лайнер сбил истребитель "Су" ВВС Украины, после чего этот истребитель был сбит выстрелом "Бука", который находился в распоряжении бойцов ДНР.

Военные действия в Донецке

21
Ополченцы из батальона "Восток" вблизи Донецкой областной администрации. Отправка к местам захоронения тел ополченцев ДНР и местных жителей, погибших в ходе штурма аэропорта Донецка войсками национальной гвардии 26 мая.Отправка к местам захоронения тел ополченцев ДНР и местных жителей, погибших в ходе штурма аэропорта Донецка войсками национальной гвардии 26 мая.Во время панихиды по погибшим ополченцам.Глава президиума Верховного совета Донецкой Народной Республики Денис Пушилин (в центре) во время отправки к местам захоронения тел ополченцев ДНР и местных жителей, погибших в ходе штурма аэропорта Донецка войсками национальной гвардии 26 мая.Обстрелянный автомобиль KAMAZ, перевозивший раненых из аэропорта Донецка.Обстрелянный грузовик, перевозивший раненых из аэропорта Донецка.Обстрелянный грузовик, перевозивший раненых из аэропорта Донецка.У морга Калининской больницы Донецка, где идет опознание погибших в результате обстрела украинской армией двух "Камазов", которые вывозили раненых с места боя около аэропорта.Сотрудники МВД Украины на месте происшествия, где погибла женщина в результате обстрела у железнодорожного вокзала в Донецке.Железнодорожный вокзал в Донецке, в районе которого накануне погибли два человека.Украинский боевой вертолет Ми-24 над зданием донецкого международного аэропорта.Дым над аэропортом.Указатель перед въездом на территорию аэропорта Донецка.Вид на здание аэропорта Донецка.Стоянка самолетов.Международный аэропорт Донецка имени Прокофьева временно приостановил обслуживание рейсов с утра понедельника.На подъезде к зданию донецкого аэропорта.Согласно информации пресс-службы, аэропорт не перешел под контроль сил "Донецкой народной республики".Стоянка на территории аэропорта.Вооруженный сторонник "Донецкой народной республики" на крыше одного из зданий аэропорта.
Ополченцы из батальона "Восток" вблизи Донецкой областной администрации.
Нидерланды Олег Пулатов Елена Кутьина MH17 Украина Донецк Игорь Стрелков Сергей Дубинский Леонид Харченко

Новости по теме

Новости
Кокаиновый скандал

Оглашение приговора по "делу об аргентинском кокаине" перенесено на январь

Оглашение приговора по "делу об аргентинском кокаине" перенесено на январь

S7 выполнила первый в России рейс с использованием биотоплива

Ректора казанского вуза обвинили в подстрекательстве к убийствам

Ректора казанского вуза обвинили в подстрекательстве к убийствам
Пандемия коронавируса

Оперштаб допустил пересмотр нынешних ограничений на авиасообщение из-за "омикрона"

Оперштаб допустил пересмотр нынешних ограничений на авиасообщение из-за "омикрона"

Лавров признал искушение ответить на блокировку вещания RT в Германии

Лавров признал искушение ответить на блокировку вещания RT в Германии

Возбуждено уголовное дело из-за гибели военных РФ в Южной Осетии

В МИД РФ сочли бессмысленными обвинения в адрес "Газпрома" со стороны ЕС

Песков заявил о несогласии РФ с обвинениями в нарушении правил ВТО

Песков заявил о несогласии РФ с обвинениями в нарушении правил ВТО

Госдума завершила осеннюю сессию

Дума приняла закон о тюремном сроке для лихачей

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });