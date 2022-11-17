Согласительная комиссия первый раз обсудила законопроект о рыбных инвестквотах

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по аграрным вопросам ждет к 27 ноября от регионов отзывы и предложения на законопроект о втором этапе распределения рыбных инвестквот, сообщила пресс-служба вице-спикера палаты Алексея Гордеева. Он возглавляет согласительную комиссию по этому законопроекту.

17 ноября прошло ее первое заседание. Комиссия заслушала доклад главы аграрного комитета Владимира Кашина, позиции представителей федерального правительства и предложения регионов по доработке законопроекта.

"Все предложения, рекомендации и поручения, которые сегодня прозвучали, обязательно внесем в протокол. Сроки для проработки документа у нас очень сжатые: следующее заседание проведем, обсуждая таблицы поправок ко второму чтению законопроекта", - заявил Гордеев.

Он напомнил, что в сейчас законопроект находится на обсуждении в регионах. На основании их предложений и хода обсуждения на согласительной комиссии будут выработаны поправки ко второму чтению.

Госдума приняла законопроект в первом чтении 27 октября. Он вносит изменения в закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" в части механизма распределения инвестквот и предусматривает выделение дополнительно на инвестиционные цели 20% общих допустимых уловов (ОДУ) рыб в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, 50% ОДУ определенных видов крабов, а также 100% ОДУ таких водных биоресурсов, как морские гребешки, трубачи, морские ежи серые, морские ежи черные, трепанги.

Думский комитет по аграрным вопросам предложил, в частности, при подготовке ко второму чтению исключить из-под действия законопроекта малые и средние предприятия, добывающие водные биоресурсы, исключить положения, предусматривающие введение механизма закрепления и предоставления квоты на добычу (вылов) моллюсков и других водных беспозвоночных в инвестиционных целях, проработать механизм "инвестиционного нормирования", предусматривающий установление экономически обоснованной величины капиталовложений в производственные фонды лиц, осуществляющих добычу (вылов) водных биоресурсов, на единицу закрепленной за ними доли квоты.

Поскольку против принятия законопроекта выступили ряд ведущих рыболовецких регионов и Счетная палата, было принято решение для подготовки документа ко второму чтению создать согласительную комиссию во главе с Гордеевым.

Программа рыбных инвестквот действует в России пять лет. По данным Росрыболовства на конец декабря 2021 года, с учетом последних рассмотренных заявок и принятых решений заключено 129 договоров на закрепление инвестиционных квот за объектами нового строительства, в том числе 64 договора на строительство рыбопромысловых судов (36 - для Дальневосточного и 28 - для Северного рыбохозяйственных бассейнов), 24 договора на строительство рыбоперерабатываюших комплексов (13 - на Дальнем Востоке и 11 - на Севере), 41 договор на строительство судов-краболовов. Общий объем инвестиций - более 230 млрд рублей.