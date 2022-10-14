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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Мурманская облдума вслед за Сахалинской отвергла законопроект о втором этапе рыбных квот

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Мурманская областная дума дала отрицательное заключение на федеральный законопроект по реализации второго этапа инвестиционных квот на вылов водных биологических ресурсов (ВБР), передал корреспондент "Интерфакса". Депутаты подержали этот отзыв единогласно.

Публичные слушания в Госдуме по этому законопроекту пройдут 19 октября, перед рассмотрением его в первом чтении. На слушания приглашены все рыбопромышленные регионы.

В рамках первого этапа инвестквот в 2019 году в Мурманской области с четырьмя компаниями были заключены договоры на строительство девяти специализированных судов-краболовов. При этом в настоящее время требуется изменять проекты для возможности заменить оборудование иностранного производства. Как подчеркнули депутаты, если в рамках второго этапа инвестквот 50% квот будут переданы на аукционы, это подорвет экономическое положение предприятий и поставит под угрозу завершение строительства нового флота.

Ранее депутаты Сахалинской и Магаданской областей дали отрицательное заключение на федеральный законопроект по реализации второго этапа инвестиционных квот на вылов ВБР.

Мурманская область Мурманская облдума Госдума Сахалинская область
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