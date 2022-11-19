Пожар на газопроводе под Петербургом начался после взрыва

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Взрыв с последующим возгоранием произошел на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области в субботу, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево", - говорится в его сообщении в телеграм-канале.

Как добавил Дрозденко, причины взрыва устанавливаются.

По информации главы региона, угрозы распространения огня на жилые массивы нет.

Ранее в субботу пресс-служба правительства Ленинградской области сообщила о возгорании, по предварительной информации, на газозаправочной станции во Всеволожском районе. На месте работают спасатели.