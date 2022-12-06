В Минэкономразвития создали департамент по проектам в сфере туристической деятельности

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Минэкономразвития создан департамент реализации проектов в сфере туристской деятельности, его возглавил Сослан Абисалов, сообщила пресс-служба министерства.

Абисалов с 2021 года был директором департамента Арктической зоны России и реализации инфраструктурных проектов Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

С 2009 по 2014 годы он был заместителем полпреда Северной Осетии-Алании при президенте, директором ОАО "Корпорация развития Республики Северная Осетия-Алания". Затем он шесть лет, до 2020 года был директором департамента инвестиционных проектов министерства по делам Северного Кавказа. С 2020 по 2021 годы он был директором департамента стратегического и инвестиционного развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития.

Абисалов в 2006 году окончил Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова по специальности "Прикладная математика и информатика".

Президент Владимир Путин 20 октября упразднил Ростуризм и передал функции этого агентства Министерству экономического развития. Предполагается, что в министерстве для этого будут созданы два новых департамента и назначен 11-й замминистра, курирующий туристскую отрасль.

С 3 ноября туризм временно курировал замминистра Дмитрий Вахруков, отвечающий в министерстве за региональную политику.

Курировать туризм также продолжает вице-премьер Дмитрий Чернышенко.